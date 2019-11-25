مسؤول أممي يؤكّد ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة في لبنان

بيروت- ( د ب أ ):

أكّد المنسق العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني، اليوم الإثنين خلال لقائه وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيروت ، ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لوضع حد للتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان في ضوء التطورات السياسية القائمة على الساحة اللبنانية والحراك الشعبي المتواصل منذ أربعين يوماً، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية.

وتناول اللقاء موضوع اللاجئين في لبنان وعملية التنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة والأمن العام اللبناني بشأن العودة الطوعية للاجئين إلى سورية.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 40 يوماً احتجاجات شعبية تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ من الكفاءات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

ولم يوجه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حتى الآن الدعوة إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، بعد استقالة حكومة الحريري منذ حوالي الشهر.

ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.