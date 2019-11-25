متظاهرون عراقيون يحرقون منزل عضو مجلس النواب في ذي قار

القاهرة- (مصراوي):

أفادت أنباء بأن متظاهرين عراقيين حرقوا، اليوم الاثنين، منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

كما أضرم المحتجون النار في مبنى قائممقامية الدواية شمال محافظة ذي قار، بالإضافة إلى حرق قائمقامية سوق الشيوخ مجددا.

وأشار مراسلنا إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسة الرابطة مع الناصرية وقضاء سوق الشيوخ.