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موسكو: عودة 840 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

04:17 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
موسكو: عودة 840 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

اللاجئين السوريين- أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 840 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من بينهم 225 لاجئا ( بينهم 68 امرأة و115 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 615 لاجئا (بينهم 185 امرأة و314 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 3.1 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

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اللاجئين السوريين موسكو سوريا معبر نصيب الأردن

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