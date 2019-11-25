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إيران ترفض مطالبتها بتعويضات لاحتجازها صحفي أمريكي

03:57 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
إيران ترفض مطالبتها بتعويضات لاحتجازها صحفي أمريكي

إيران

طهران - (د ب أ):

رفضت إيران مطالبتها بتعويضات تقدر بملايين الدولارات، للصحفي الأمريكي جيسون رضايان، ووصفت الامر بأنه سخيف.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاثنين: "كان من الممكن أن نُبقي هذا الشخص في السجن بسبب الانتهاكات الأمنية (التي ارتكبها)، ولكننا أسدينا له معروفا وعفونا عنه."

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن موسوي قوله، إنه بالتالي فإن طلب رضايان الحصول على تعويضات، والحكم الصادر عن محكمة أمريكية بذلك، هو أمر سخيف وسترفضه إيران.

وكانت محكمة في واشنطن قضت بحصول رضايان وعائلته على نحو 180 مليون دولار كتعويضات، بسبب احتجازه في إيران لمدة 544 يوما.

إيران تعويضات جيسون رضايان احتجاز صحفي أمريكي وزارة الخارجية الايرانية

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