تحقيقات ضد حزب "اليمين" المتطرف بألمانيا بتهمة التحريض

تسله- (د ب أ):

بدأ الادعاء العام الألماني في مدينة تسله شرقي البلاد تحقيقات ضد الحزب اليميني المتشدد "اليمين" بتهمة الاشتباه في التحريض، وذلك على خلفية ملصق انتخابي للحزب تم انتقاده على مستوى ألمانيا.

وأوضحت هيئة الادعاء اليوم الاثنين إنها تعتبر الصياغة التي استخدمها الحزب خلال الانتخابات الأوروبية "إسرائيل هي محنتنا" مجرد تعديل لشعار الكراهية الذي تم الترويج له خلال الحقبة النازية "اليهود هم محنتنا".

وأضاف الادعاء أنه يتم استخدام "إسرائيل" كغطاء لنشر معاداة السامية وكراهية اليهود، لافتا إلى أن الملصق الانتخابي موجه ضد الشعب اليهودي، وأكد أن ذلك ليس مشمولا بحرية التعبير عن الرأي.

وأكد الادعاء العام أن المحكمة الإقليمية العليا في ولاية شمال الراين-فيستفاليا كانت أكدت بالفعل حظر استخدام هذا الملصق انطلاقا من هذا المبرر أيضا، مضيفا أن الملصق كان كافيا لإيقاظ انطباع بوجود تهديد من خلال المواطنين اليهود الذين يعيشون في ألمانيا بصفة خاصة.

وببداية هذه التحقيقات ضد المسؤولين بالحزب اليميني المتشدد، يكون الادعاء العام بمدينة تسله قد قبل شكوى من الجمعية الألمانية الإسرائيلية في هانوفر وغيرها.