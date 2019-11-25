احتشاد آلاف المعلمين للمطالبة بتحسين الأجور في كرواتيا

بلجراد- (د ب أ):

احتشد آلاف المعلمين من جميع أنحاء كرواتيا في زغرب، اليوم الاثنين، ووعدوا بمواصلة الإضراب، حتى تلبي الحكومة مطالبهم بتحسين الأجور.

وقد سافر الكثير من المتظاهرين، الذين يقدر عددهم بـ 20 ألف، إلى العاصمة في صفوف من الحافلات.

وقام المعلمون بإضراب يؤثر على المدارس في مناطق مختلفة بالتناوب، في العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما رفضت حكومة رئيس الوزراء أندريه بلنكوفيتش، الزيادة المطلوبة بنسبة 6 بالمئة.

في الأسبوع الماضي، كثفت النقابات من حدة الإضراب، من خلال وقف العمل في أنحاء البلاد.

ومن جانبه، ألمح بلنكوفيتش في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى إنه من الممكن أن تزعن الحكومة لمطلب المعلمين.

وقال للصحفيين إن "المحادثات ستستمر بعد ظهر هذا اليوم أيضا... أدعو قادة النقابات لأنه سيكون من الجيد أن تتم إعادة الأطفال إلى المدارس في أقرب وقت ممكن."