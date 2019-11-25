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هيومان رايتس ووتش تتهم مصارف أوروبية بالمساعدة في انتهاكات بالكونغو

03:40 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
هيومان رايتس ووتش تتهم مصارف أوروبية بالمساعدة في انتهاكات بالكونغو

منظمة هيومان رايتس ووتش

جوهانسبرج- (د ب أ):

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان تقريرا اليوم الاثنين يتهم أربعة بنوك تنمية أوروبية بعدم فعل ما يكفي للحيلولة دون الانتهاكات الحقوقية والبيئية التي ترتكبها شركة "فيرونيا" لزيت النخيل التي يمولونها في الكونغو.

وقالت هيومان رايتس ووتش إن شركة فيرونيا –وشركة "بي إتش سي" التابعة لها في الكونغو- "تعرض عمالها للمبيدات الحشرية الخطيرة وتتخلص من المخلفات الصناعية غير المعالجة في الممرات المائية المحلية وتقوم بممارسات توظيف تعسفية تسفر عن أجور هزيلة".

وقالت لوسيانا تيليز، واضعة التقرير، إنه رغم استثمار مصارف "بايو" البلجيكي و"سي دي سي جروب" البريطاني و"دي إي جي" الألماني و"إف إم أو" الهولندي نحو مئة مليون دولار في مساعدات تنموية، فإنهم "يخربون مهمتهم" بعدم ضمان دعم حقوق الإنسان في ثلاث مزارع يقومون بتمويلها.

وأضافت أن "بنوك التنمية صورت الاستثمار على أنه قصة نجاح في الكونغو التي تعاني من الفقر"، رغم أن الكثير من عمال المزارع يكافحون للوفاء باحتياجاتهم في ظل الأجور الهزيلة.

ووجدت هيومان رايتس ووتش أنه رغم العديد من الشكاوى فإن العمال يتعرضون لمبيدات حشرية سامة جراء فشل الشركة في توفير معدات وقاية.

وتتخلص مطحنتان على الأقل من مطاحن زيت النخيل التابعة للشركة من أطنان من المخلفات غير المعالجة أسبوعيا. وهذا يؤثر على جودة الهواء والماء.

وقالت هيومان رايتس ووتش: "تتمتع مصارف التنمية بتأثير ملحوظ على الشركات التي تستثمر فيها، بالوضع في الاعتبار الشروط العدة التي يلحقونها بالإقراض"، داعية المصارف إلى إصلاح عملياتها في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا.

ومن المقرر أن تعقد فيرونيا اجتماعا لحملة الأسهم في لندن اليوم لمناقشة سجلها الاجتماعي والبيئي مع المصارف الأربعة.

هيومان رايتس ووتش مصارف أوروبية الكونغو حقوق الإنسان

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