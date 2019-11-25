القوني يبحث مع رئيس مجلس الأمة الكويتي أوجه التعاون المشترك

الكويت - أ ش أ

بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الاثنين، أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

واستعرض القوني والغانم - خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة الكويتي- سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ولاسيما في المجال البرلماني، فضلا عن مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ، مع السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب،أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.