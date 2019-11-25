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رئيس حكومة السودان يزور إريتريا

01:36 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
رئيس حكومة السودان يزور إريتريا

عبدالله حمدوك

القاهرة- (مصراوي):

وصل رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، على رأس وفد رفيع المستوى، صباح الإثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً تلبية لدعوة إريترية رسمية، حسبما نقل الإعلام السوداني.

ويرافق حمدوك خلال الزيارة وزراء شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الصناعة والتجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، البنى التحتية والنقل، ومدير جهاز المخابرات العامة.

وكان السفير الإريتري بالخرطوم إبراهيم إدريس، أكد في وقت سابق أن حمدوك سيلتقي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، مشيراً إلى أن أسمرا قدّمت دعوة رسمية لرئيس الوزراء السوداني لزيارتها.

وتعد الزيارة هي الأولى لحمدوك إلى الجارة الشرقية إريتريا بعد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأوضح إدريس أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء بالرئيس الإريتري سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن مناقشة مساهمة إريتريا في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان.

وأكد دعم بلاده للحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان من أجل عبوره إلى بر الأمان.

عبدالله حمدوك إريتريا السودان السفير الإريتري بالخرطوم

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