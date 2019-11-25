مقتل 6 إرهابيين من داعش في قصف جوي بكركوك العراقية
12:49 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
بغداد - أ ش أ
قتل 6 عناصر من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر قصف طيران الجيش العراقي وكرا لفلول التنظيم بقرية الخردات التابعة لناحية الرياض في كركوك.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية اليوم /الاثنين/ عن مدر قوله: إن القوات الشرطة عثرت أثناء تفتيش وتمشيط الضفة الشرقية لنهر دجلة إلى جسر الفتحة على عبوات ناسفة ومواد متفجرة تم تفجيرها موقعيا.
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