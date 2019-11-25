مصر بعيون صحفي بريطاني: المكان الأكثر روعة على الأرض

كتبت- إيمان محمود:

تحت عنوان "رحلة في أرض العجائب" كتب الصحفي والسياسي مايكل بورتيلو، مقالاً يوضح من خلاله الأسباب التي تجعل مصر المكان الأكثر روعة على الأرض.

وقال بورتيلو في المقال الذي نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية: "من بين كل الدول التي زرتها في حياتي، كانت مصر هي المكان الأكثر روعة".

وأضاف: "استكشفت البلد بأكمله تقريبًا: القاهرة والأهرامات، والإسكندرية، ومعابد الأقصر والكرنك، وادي الملوك والملكات والنبلاء.. سافرت إلى أسوان وصولاً إلى أبو سمبل في أقصى الجنوب".

واستطرد: "سافرت أيضًا إلى شرم الشيخ، ومن هناك إلى سيناء، حيث زرت دير سانت كاترين. للأسف، هذه المنطقة محظورة حاليًا على المسافرين حيث تحذر وزارة الخارجية من زيارتها".

ووجه بورتيلو حديثه للقارئ المُهتم بالتاريخ قائلاً: "إذا كنت مثلي مهتماً بالتاريخ، فإن مصر مكان للعجائب. إنها أرض العديد من الحضارات، بما في ذلك اليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية".

الكثير من الأبنية القديمة لا تزال سليمة ببراعة، وتدعوك لنظرة مختلف تمامًا للحياة، على حدّ تعبيره.

وصف بورتيلو، الحضارة المصرية بأنها تعتمد على التجديدات: تجديد اليوم؛ تجديد الحصاد؛ تجديد النهر، مما جعل المناطق الريفية المحيطة به خصبة، مضيفًا "كانت الحضارة دومًا تميل نحو فكرة التجدد".

وأكد الصحفي البريطاني "هناك الكثير مما يمكن رؤيته، لكن العديد من السياح قلقون بشأن سلامتهم".

وقال إن مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لوجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية هو مطار شرم الشيخ، ولا تحلّق شركات الطيران البريطانية حاليًا هناك لأسباب أمنية، مؤكدًا أن المنطقة داخل وحول شرم الشيخ نفسها آمنة، وكذلك القاهرة والأقصر ومنتجع الغردقة.

وأضاف بورتيلو أنه فيما يتعلق بالطيران إلى شرم الشيخ، فإن الموقف البريطاني لم يتغير منذ أكتوبر الماضي، عندما سقطت طائرة ركاب روسية، في حين تغيرت مواقف بعض السلطات الوطنية الأخرى، بحيث يمكن السفر إلى هناك من بلجيكا وألمانيا وتركيا، على سبيل المثال.

وأشار إلى أن شركات الطيران البريطانية "تضغط لاستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ".

يقول الصحفي البريطاني: "إذا كنت من محبي سلسلة رحلات بي بي سي غريت كونتيننتال للسكك الحديدية، فربما لن تفاجأ عندما تعلم أن أحد طموحي الكبير هو السفر على السكك الحديدية في مصر".

هناك قطارات من السويس والإسكندرية وبورسعيد ونقاط مختلفة على دلتا النيل، مما يسمح للمسافرين بالمرور عبر القاهرة والأقصر، مضيفًا "إنها رحلة واضحة بالنسبة لنا ، خاصة وأن مصر مدرجة في دليل 1913 الذي استخدمه جورج برادشو والذي نعرضه في برنامجنا".

وختم مايكل بورتيلو مقاله قائلاً: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى مصر لتصوير رحلتي".