تركيا تكشف عن شبكة أنفاق في مدينة رأس العين السورية

أنقرة- (د ب أ):

عثرت القوات التركية على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين السورية، في إطار عمليات تمشيط للمناطق المحررة من الإرهابيين في شمال سوريا، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن القوات التركية كشفت اليوم الاثنين، شبكة أنفاق أنشاها مسلحون أكراد في رأس العين، حيث أوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن "أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة (التي تقوم بها القوات التركية) متواصلة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية نبع السلام".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، في التاسع من أكتوبر الماضي، عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سورية "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني"، وتنشط ضمن "قوات سورية الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش"، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.