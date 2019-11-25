تركيا تبدأ تجريب منظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي في أنقرة

أنقرة- (د ب أ):

تبدأ روسيا تجريب منظومة إس-400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول دفاعي تركي لم تكشف هويته.

وسوف يتم استخدام طائرات عسكرية تركية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء خلال تجارب رادار للمنظومة الصاروخية، وفقا للمسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا للقيود على المسؤولين المدنيين.

وجاءت تصريحات المسؤول توضيحا لما جاء في بيان لحاكم أنقرة أمس الأحد قال فيه إنه لابد من توقع تحليق طائرات إف-16 التركية على ارتفاع منخفض وعال في أنحاء العاصمة في 25 و26 نوفمبر.

وتدور خلافات بين تركيا والولايات المتحدة، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حول شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية وما يمثله ذلك من خطر على برنامج الأسلحة الأعلى ثمنا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) على الإطلاق (إف-35) .

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قال لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما هذا الشهر إن تركيا لن تتخلى عن نشر المنظومات، ما يعرضها لعقوبات أيدها الكونجرس الأمريكي.

ولا يزال أردوغان على ثقة بأن علاقته الشخصية بترامب سوف تدرأ الإجراءات العقابية ضد تركيا.