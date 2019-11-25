إمبراطور اليابان يستقبل البابا فرنسيس في طوكيو

طوكيو - أ ش أ

استقبل الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو اليوم /الاثنين/ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) أن الاجتماع استغرق حوالي 20 دقيقة، مشيرة إلى أن آخر بابا زار القصر الإمبراطوري كان البابا يوحنا بولس الثاني، الذي استقبله الإمبراطور شوا عام 1981.

كان البابا فرنسيس قد وصل - /السبت/ الماضي - إلى مطار "هانيدا الدولي" في طوكيو، في أول زيارة بابوية إلى اليابان منذ 38 عاما.

وبدأ البابا زيارته لليابان من مدينتي هيروشيما وناجازاكي اللتين شهدتا الاستخدام العسكري الوحيد للأسلحة النووية في التاريخ البشري عام 1945.

وقال بابا الفاتيكان، في كلمة أمام عد من الناجين من القصف النووي، إن استخدام الطاقة الذرية لأغراض حربية يعد جريمة، مطالبًا القوى العالمية بالتخلي عن ترساناتها النووية.

وأضاف: "أن العمل الدؤوب لدعم الاتفاقيات والإصرار على الحوار هو أقوى سلاح نضع فيه ثقتنا، ومصدر إلهام لجهودنا لبناء عالم يسوده العدل والتضامن يمكن أن يوفر ضمانًا حقيقيًا للسلام"، مجددًا التزامه بدعم الإطار الدولي للحد من الأسلحة، بما في ذلك معاهدة حظر الأسلحة النووية .. داعيًا قادة العالم إلى الالتزام بهذه القضية.