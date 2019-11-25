طائرة مسيرة تركية تقصف مواقع للقوات الحكومية السورية في الحسكة

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة تركية قصفت مواقعًا للقوات الحكومية في محافظة الحسكة.

وأوضح المرصد أن هذا التطور حدث بعدما تدخل "عدد من عناصر قوات النظام لدعم قوات سورية الديمقراطية (قسد) في قتالها في مواجهة فصائل موالية لتركيا، بالمخالفة للقرارات الرسمية الصادرة لهم".

وأسفر القصف، الذي استهدف مواقع في تل طويل الواقعة بين تل تمر والمناجير، عن إصابة عنصرين من قوات النظام على الأقل.

ونقل المرصد عن مصدر موثوق أن: "قوات النظام لديها أوامر بعدم إطلاق طلقة واحدة على القوات التركية، وعدم الدخول في أي اشتباك في مواجهة تركيا".

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أن أسباب التصعيد الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها في المنطقة (بعد أن كان هناك اتفاق روسي-تركي للتوقف على مسافة ثلاثة كيلومترات من طريق حلب-الحسكة) لا يزال مجهول الأسباب.