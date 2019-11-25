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احتجاجات لبنان تتواصل في يومها الأربعين وسط دعوات للإضراب

08:44 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
احتجاجات لبنان تتواصل في يومها الأربعين وسط دعوات للإضراب

احتجاجات لبنان

بيروت- (د ب أ):

يواصل اللبنانيون اليوم الاثنين، ولليوم 40 على التوالي، احتجاجاتهم المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية دعوات للإضراب العام وإقفال الطرق اليوم في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة "أربعينية الحراك"، وكذلك تصاعدت دعوات من ساحة الشهداء عبر مكبرات الصوت للعصيان المدني.

ووفقًا لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية صدر بيان عن الحراك في طرابلس وعكار وصيدا ومناطق أخرى طلب من اللبنانيين في مختلف مناطقهم إغلاق كل مؤسسات الصيارفة وأن يكون صباح اليوم "يوم غضب.. وإقفال لكل المؤسسات حتى تأليف حكومة اختصاصيين".

وعلى وقع هذه الدعوات، بدأ ليلًا إقفال الطرق في عدد كبير من المناطق.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم قيام عدد من أنصار حركة حزب الله وحركة أمل بالاعتداء على المتظاهرين قرب جسر الرينج بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

احتجاجات لبنان بيروت طرابلس حزب الله

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