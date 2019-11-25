زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

بكين- (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة قوانجشي، ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين، ما أسفر عن مصرع شخص.

وذكر مركز الصين لشبكات الزلازل، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات في بلدة "جينجشي" بمدينة "بايسه" في منطقة قوانغشي الساعة 9:18 صباحًا بتوقيت بكين.

وأضاف المركز أن سكان المدن المجاورة شعروا بالهزة الأرضية، فيما أرسلت السلطات المعنية فريق إغاثة لمساعدة المتضررين.​