المرشحون المؤيدون للديمقراطية يحققون تقدما في انتخابات هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

يبدو أن المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج قد اكتسح انتخابات مجالس المقاطعات صباح يوم الاثنين حتى مع استمرار فرز الأصوات.

وأظهرت استطلاعات مبكرة أن الأحزاب المؤيدة للديمقراطية ستحصل على 388 مقعدًا من أصل 452 مقعدًا ويبدو أنها تسيطر على جميع مجالس المقاطعات الـ 18 في هونج كونج.

وكانت مجالس المقاطعات في السابق تحت سيطرة أحزاب مؤيدة للمؤسسة الحاكمة.

وخسر السياسي المؤيد لبكين جونيوس هو المثير للجدل، والذي أصيب في هجوم بسكين في وقت سابق من هذا الشهر، مقعده إلى جانب العديد من السياسيين البارزين الآخرين.

وقدم المرشحون المؤيدون للديمقراطية أداءً جيدًا بشكل خاص في بعض المناطق الأكثر تضرراً من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وعادة ما تتعامل المجالس المحلية مع مسائل الحياة اليومية، مثل جمع القمامة أو خطوط الحافلات، وهي أمور مهمة بشكل خاص للسكان تحت خط الفقر، بما في ذلك العديد من كبار السن.

وقال مسؤولو الانتخابات إن من بين 4.1 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات صوت أكثر من 2.9 مليون ناخب بنسبة إقبال بلغت 71%، وهو عدد قياسي لانتخابات المجالس المحلية.

واستفادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في الآونة الأخيرة من موجة المشاعر المناهضة للحكومة لتسجيل ناخبين جدد وصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص مقارنة بانتخابات عام 2015.