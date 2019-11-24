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رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

10:20 م الأحد 24 نوفمبر 2019
رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن سيجري وفقًا لاتفاق الرياض

رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

عدن - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة كما نص عليه "اتفاق الرياض".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني ناقش مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.
ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن باعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.

معين عبدالملك عدن اليمن اتفاق الرياض

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