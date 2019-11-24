أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

مقتل طفلة وإصابة 17 في انفجار مخلفات "داعش" بريف دير الزور

10:15 م الأحد 24 نوفمبر 2019
مقتل طفلة وإصابة 17 في انفجار مخلفات "داعش" بريف دير الزور

انفجار

دمشق - (أ ش أ):
لقيت طفلة مصرعها وأصيب 17 طفلا بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الارهابي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.
وقال معاون مدير مستشفى الأسد بدير الزور عصام العرفي ، طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة، إنه وصل إلى مستشفى دير الزور ظهر اليوم الأحد جثمان طفلة و17 طفلا مصابا بجروح متفاوتة، اثنان منهم بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية الطيبة.
وأشار إلى أن الإصابات التي تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاما ناتجة عن شظايا في مختلف أنحاء الجسم، جراء انفجار لغم في إحدى زوايا حديقة المدرسة في القرية.

هذا المحتوى من

انفجار تنظيم داعش ريف دير الزور دمشق سوريا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء اليمني: تطبيع الأوضاع في عدن سيجري وفقًا لاتفاق الرياض
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحذر من مضاد حيوي لعلاج الالتهابات (منشور رسمي)