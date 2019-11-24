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كوربين: ساتخذ موقفًا محايدًا من الاستفتاء الجديد بشأن بريكست

09:57 م الأحد 24 نوفمبر 2019
كوربين: ساتخذ موقفًا محايدًا من الاستفتاء الجديد بشأن بريكست

جيرمي كوربين زعيم المعارضة البريطانية

لندن - (أ ش أ):

أكد جيرمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الاحد، انه سوف يتخذ موقفا محايدا حال إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى "بريكست"، وذلك إذا ما أصبح رئيسًا للوزراء.

ونقلت قناة "يورونيوز" الاخبارية الاوروبية عن كوربين فى مقابلة صحفية قوله " سوف اكون وسيطا نزيها ، ولن انضم للدعاية لهذا الطرف او ذلك خلال الاستفتاء القادم والذى سيكون الرأى الاخير فيه للشعب البريطانى بشأن البريكست".

وكان حزب العمال المعارض قد أعلن يوم الخميس الماضى اعتزامه التفاوض مع الاتحاد الاوروبى بشأن اتفاق جديد للبريكست على أن يطرح هذا الاتفاق على الناخبين البريطانيين فى استفتاء ثان.

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جيرمي كوربين المعارضة البريطانية بريكست

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