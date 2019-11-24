بين أغنى 10 بالعالم.. من هو بلومبرج المرشح المحتمل ضد ترامب؟

كتب – محمد عطايا:

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج، الأحد، عزمه الانضمام الى السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المنتظرة في 2020.

وقال بلومبرج بشأن خوضه السباق التمهيدي للرئاسة الأمريكية، إنه وحده من يستطيع الوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لن تحتمل 4 سنوات أخرى في ظل حكم رجل الأعمال النيويوركي.

وقال بلومبرج، 77 عامًا، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا".

من المتوقع أن يطلق الاثنين حملة إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي قدره 31 مليون دولار، في خطوة اعتبرها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز منافية للديمقراطية.

وذكرت شركة الإعلانات "أدرفرتايزيج اناليتيكس" أن الملياردير اشترى في المجموع في نحو عشرين ولاية أمريكية إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي.

من هو بلومبرج؟

بلومبرج هو رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية شرق أوروبية، ومؤسس شركة ووكالة "بلومبيرج"، وعمدة ولاية نيويورك السابق.

ولد بلومبرج في 1942، بمدينة بوستون، بولاية ماساتشوستس. ودرس بجامعتي "جونز هوبكينز"، و"هارفارد بيزنس سكول".

بدأ مسيرته المهنية، بالعمل في البورصة الأمريكية، قبل أن ينشئ شركة "بلومبرج".

أصبح بلومبرج من بين أغنى 10 رجال في العالم، بعدما تخطت ثروته حاجز 54.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لشبكة سي إن إن.

عمدة نيويرك

انضم بلومبرج، إلى الحزب الديمقراطي في بدايات حياته المهنية. وبحسب سي إن إن، ترشح من الحزب الجمهوري لمنصب عمدة نيويورك في العام 2001، وحتى 2013.

وفي العام 2007، غادر بولمبرج الحزب الجمهوري، ما أثار تكهنات حول نيته لخوض الانتخابات الرئساية في 2008، إلا أنه لم يترشح.

عاد مرة أخرى بلومبرج للانضمام إلى الحزب الديمقراطي في العام 2018. ويبدو أن تلك المرة –بحسب سي إن إن- هدفها خوض الانتخابات ضد ترامب.

خلال توليه منصب عمدة نيويورك، قرر رفع عمر من لهم الحق للتدخين إلى 21 عامًا. كما منع تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات والحدائق العامة والشواطئ، على غرار السجائر العادية.

في أوائل العام 2009 اختارته مجلة "سينتفك أمريكان" مع مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، كواحد من قادة الريادة التقنية العشرة، وذلك لإطلاقهما مع آخرين مبادرة دولية لمكافحة التدخين تكلفتها 375 مليون دولار.

يحظى بلومبرج بعلاقة جيدة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعدما التقى الأخير خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، والتي قابل فيها أكثر من 40 مسؤولًا بالبلاد.

موقف ترامب من ترشح بلومبرج

للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات سابقة عن احتمالية ترشح بلومبرج، قائلًا "لا يوجد شخص أحسن من بلومبرج الصغير لأتنافس أمامه على الرئاسة، أنا أعرفه جيدا وأعرف أنه يعاني من عدة مشكلات، خاصة على المستوى الشخصي".