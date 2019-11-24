وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات مع سلطنة عمان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، متانة العلاقات الأزلية والروابط المشتركة بين السودان وسلطنة عمان، مشيدة بمستوى التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزيرة استقبلت الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري سفير سلطنة عمان لدى السودان، حيث عبرت عن شكرها وتقديرها له بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، وذلك على جهده في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكدت ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، بما يعزز العلاقات التجارية والثقافية.

من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن شكره لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التي وجدهما، مستعرضا المشاريع التي تم تنفيذها إبان فترة عمله، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي بين البلدين.