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وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات مع سلطنة عمان

08:46 م الأحد 24 نوفمبر 2019
وزيرة خارجية السودان تؤكد متانة العلاقات مع سلطنة عمان

أسماء محمد عبد الله

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، متانة العلاقات الأزلية والروابط المشتركة بين السودان وسلطنة عمان، مشيدة بمستوى التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزيرة استقبلت الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري سفير سلطنة عمان لدى السودان، حيث عبرت عن شكرها وتقديرها له بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، وذلك على جهده في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكدت ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، بما يعزز العلاقات التجارية والثقافية.

من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن شكره لحكومة السودان ووزارة الخارجية على الدعم والمساعدة التي وجدهما، مستعرضا المشاريع التي تم تنفيذها إبان فترة عمله، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي بين البلدين.

أسماء عبد الله عمان الخرطوم السودان

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