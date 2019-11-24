أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

بلومبرج: 94ر2 مليون شاركوا في انتخابات هونج كونج مع فرز 2ر71%

08:18 م الأحد 24 نوفمبر 2019
بلومبرج: 94ر2 مليون شاركوا في انتخابات هونج كونج مع فرز 2ر71%

انتخابات هونج كونج

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن 94ر2 مليون شخص شاركوا في انتخابات مجالس المقاطعات في هونج كونج مع فرز 2ر71% من بطاقات الاقتراع.

وأغلقت صناديق الاقتراع مساء الأحد في ظل مشاركة الناخبين بأعداد قياسية.

وجاءت أعلى نسبة مشاركة في المناطق التي نالت القسط الأكبر من تأثير المظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر.

ولن يتم إعلان النتائج الرسمية قبل يوم غد الاثنين. ويُنظر إلى التصويت على أنها استفتاء على حركة الاحتجاجات الجماعية في هونج كونج.

وكانت أعلى نسبة مشاركة للناخبين في المدينة قد جرت في انتخابات 2015 عندما أدلى 47ر1 مليون شخص بأصواتهم.

ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه المدينة استقطابا سياسيا غير مسبوق.

مجالس المقاطعات انتخابات هونج كونج

الخبر التالى:

إيران: اعتقال 180 شخصًا يشتبه في تحريضهم على مظاهرات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحذر من مضاد حيوي لعلاج الالتهابات (منشور رسمي)