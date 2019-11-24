عمدة اسطنبول: لدينا خطة لبيع سندات دولية بسبب رفض مصارفنا إقرضنا

اسطنبول - (د ب أ):

قال عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اليوم الأحد، إن بلدية اسطنبول تعمل على خطة لبيع نوع من أنواع السندات الدولية تعرف باسم " السندات الأوروبية " لتمويل المشاريع، وذلك لدى انتقاده البنوك التركية الحكومية بسبب عدم رغبتها في إقراض البلدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إمام أوغلو القول: "من المحزن أن يظل مقرضو الدولة بعيدين عنا منذ وصولنا إلى السلطة".

وأضاف: "أنا لا أعلم دوافعهم ، ومع ذلك ليس لدي شك في أننا سوف نجد تمويلا من جانب الاتحاد الأوروبي".

وقال: "البنوك التي تديرها الدولة لا تسمح لنا باستخدام القروض التقليدية .. يبدو أن بنوك الدولة أغلقت أبوابها أمامنا".

وسندات الأوروبية هي سندات دولية تصدر بعملة أجنبية غير عملة البلد الأصلى الذي صدرت فيه ومقومة بالعملة المحلية.

وتدرس اسطنبول بيع سندات بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات.

ووصل إمام أوغلو إلى السلطة في يونيو، في انتخابات أنهت سيطرة الإسلاميين المحافظين لمدة 25 عاما على تلك المدينة.