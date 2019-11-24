قوات الجيش اليمني تحبط هجومًا حوثيًا باتجاه حيس بالحديدة

عدن - (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، هجوما لمليشيا الحوثي على مديرية "حيس" جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن مجموعة كبيرة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش شمالي غربي مديرية "حيس" وأحبطت قوات الجيش محاولتها بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش في محافظة الحديدة في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.