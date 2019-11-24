العراق: تدمير وكر لداعش يحتوي على أحزمة وعبوات ناسفة في الأنبار

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تدمير وكر لتنظيم داعش، يحتوي على أحزمة وعبوات ناسفة، في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن عناصر الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وقسم الاستخبارات في القيادة داهمت وكرًا لعصابات داعش الإرهابية في منطقة شمال طريق بيجي حديثة، بمحافظة الأنبار.

وأضافت أن الوكر كان بداخله حزامان ناسفان وثلاث عبوات لاصقة ودراجتان ناريتان وأدوية وزي عسكري، كما قامت القوة بحرق عجلة نوع بيكب يستخدمها الإرهابيون للتنقل وإدامة الدعم اللوجستي..موضحة أن دوريات هندسة القيادة تكفلت بحرق وتدمير الوكر والمواد موقعيًا.