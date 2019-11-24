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مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر تفجير سيارة تابعة للأمم المتحدة في أفغانستان

06:18 م الأحد 24 نوفمبر 2019
مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر تفجير سيارة تابعة للأمم المتحدة في أفغانستان

أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي اليوم الأحد، مقتل أجنبي وإصابة 5 آخرين في تفجير استهدف سيارة تابعة لهيئة الأمم المتحدة في العاصمة "كابول".

وقال رحيمي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الانفجار وقع في أحد الشوارع المزدحمة بمنطقة الشرطة التاسعة .. مضيفا أن من بين المصابين أفغانيين اثنين يعملان بمكتب الهيئة الأممية في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن تنفيذ الهجوم إلا تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" الإرهابيتين ينفذان العديد من الهجمات بـ"كابول".

يذكر أن "طالبان" تسيطر على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، حيث تشن هجمات مسلحة بشكل شبه يومي تستهدف قوات وعناصر الحكومة الأفغانية في أماكن متفرقة من البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
أفغانستان تفجير سيارة نصرت رحيمي
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