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زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

06:01 م الأحد 24 نوفمبر 2019
زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

زلزال _أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الأحد .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد24 كيلومترا من جنوب إلى جنوب غربى جزيرة أماتيجناك في ألاسكا، وعلى عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال ولاية ألاسكا أمريكا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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