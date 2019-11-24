زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم الأحد .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد24 كيلومترا من جنوب إلى جنوب غربى جزيرة أماتيجناك في ألاسكا، وعلى عمق 35 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.