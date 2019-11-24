السعودية وجمهورية القمر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
06:00 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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