إغلاق صناديق الاقتراع في هونج كونج بعد نسبة مشاركة قياسية

هونج كونج - (د ب أ):

أغلقت صناديق الاقتراع في هونج كونج فى انتخابات مجالس المقاطعات، في ظل مشاركة الناخبين بأعداد قياسية.

وأدلى أكثر من 7ر2 مليون شخص بأصواتهم بحلول الساعة 0830 مساء بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش)، ما يعني أن ثلثي الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم.

وجاءت أعلى نسبة مشاركة في المناطق التي نالت القسط الأكبر من تأثير المظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أشهر.

ولن يتم إعلان النتائج الرسمية قبل يوم غد الاثنين. ويُنظر إلى التصويت على أنها استفتاء على حركة الاحتجاجات الجماعية في هونج كونج.

وكانت أعلى نسبة مشاركة للناخبين في المدينة قد جرت في انتخابات 2015 عندما أدلى 47ر1 مليون شخص بأصواتهم.

ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه المدينة استقطابا سياسيا غير مسبوق، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.