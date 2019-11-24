دبلوماسي بحريني: حريصون على تنمية التعاون المثمر مع إيطاليا

المنامة - (أ ش أ):

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا من تطور ونماء، موضحا أن بلاده تحرص على تنمية أواصر التعاون المثمر مع إيطاليا في مختلف المجالات، في ظل ما يجمع بين البلدين والشعبين الصديقين من روابط قوية واحترام متبادل.

جاء ذلك خلال اجتماع المسؤول البحريني مع لوكا جوري نائب المدير العام للشؤون السياسية المدير الرئيسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيطالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) في نسخته الخامسة عشرة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

ونوه وكيل وزارة الخارجية البحريني، بأن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية إيطاليا، في يوليو 2008، تعد محطة محورية للارتقاء بالعلاقات الثنائية، إلى جانب زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في (معرض إكسبو 2015) بميلانو.

وأشار إلى عدة فعاليات شهدتها مملكة البحرين مؤخرا، تصب في تطوير مسيرة العلاقات بين البلدين منها تدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة سابيانزا الإيطالية؛ لترسيخ نهج الاعتدال والتسامح ونبذ التعصب والتشدد، وإبراز منظومة القيم والمشتركات الجامعة بين الحضارات والثقافات، وكذلك تأسيس (مركز اللغة والثقافة الإيطالية) بالجامعة الملكية للبنات، وهو الأول من نوعه في المنطقة، واحتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالذكرى الـ500 لرحيل الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، الذي ساهم عبر إبداعاته في تطوير حركة الفن العالمية.

وأبدى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية تفاؤله الكبير بتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين، لاسيما أنها تمتلك فرصا اقتصادية واستثمارية واعدة، مع قيام القطاع الخاص في البلدين بإقامة استثمارات مشتركة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تستقطب أكثر من 180 شركة تجارية إيطالية.

وبين أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تمكنت من ترجمة أهدافها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، انطلاقا من مكانة البحرين المتقدمة كمركز إقليمي للمال والأعمال والتقنية الحديثة، وفي ظل بنية تحتية وتنظيمية متطورة.

من جهته، أعرب نائب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية، عن اعتزازه بتنامي العلاقات بين بلاده ومملكة البحرين، مؤكدا أن التوافق بين البلدين يشكل منطلقا قويا لتوطيد المصالح المشتركة وسيادة الأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.