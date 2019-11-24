العراق: التحقيقات أثبتت عدم وجود أية مادة سامة بالغاز المسيل للدموع

بغداد - أ ش أ

قال وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، إن التحقيقات أثبتت عدم وجود أية مادة سامة بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف علاوي - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - : "أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أية مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانًا".

وأوضح أن وزارة الصحة وزعت دوريات طبية في ساحات التظاهرات؛ لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، منوهًا بأن اللجنة النيابية أكدت ضرورة إيفادها بالتقارير الخاصة بواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، مشددة على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله.

وقد حثت اللجنة على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة؛ لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان.