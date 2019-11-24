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الإمارات تقدم 100 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية باليمن

04:17 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الإمارات تقدم 100 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية باليمن

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت

أبوظبي - أ ش أ

قدمت دولة الإمارات في إطار جهودها لتخفيف معاناة اليمنيين، 100 مليون دولار أمريكي؛ لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن لعام 2019، ليصل حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات في أربع سنوات إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال توقيع وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، مذكرة تفاهم لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الهاشمي، أن هذا التمويل هو جزء من وفاء دولة الإمارات بتعهداتها لدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للوصول للفئات الأكثر حاجة للمساعدة وخاصة من النساء الأطفال.

من جهته، أشاد لوكوك بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات، لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019 لليمن، مشيرا إلى أن هذه المساهمة وفرت شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وستغطي المساهمة القطاعات الإنسانية استناداً إلى تقييمات الاحتياجات في توفير الرعاية الصحية لليمنيين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال، والحد من انتشار الكوليرا عبر تزويد الأمهات والأطفال بمياه نظيفة لمكافحة سوء التغذية، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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الإمارات الأمم المتحدة اليمن ريم بنت إبراهيم الهاشمي

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