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مقتل 18 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

01:35 م الأحد 24 نوفمبر 2019
مقتل 18 شخصا في تحطم طائرة بالكونغو

تحطم طائرة

القاهرة - (مصراوي):

قال عمال إغاثة إن جثث 18 شخصا على الأقل كانوا على متن طائرة تحطمت، اليوم الأحد، في شرق الكونغو الديمقراطية، انتشلت من بين الأنقاض.

وذكر مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا، حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان، أن الطائرة التابعة لشركة "بيزي بي" تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.

وقالت شركة طيران "بيزي بي" المحلية، إن 16 راكبا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم، وفق ما ذكرت "رويترز".

تحطم طائرة الكونغو مدينة بيني

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