إيران تعيد فتح معبر حدودي مع العراق

طهران - (د ب أ):

أعلن محافظ محافظة إيلام الإيرانية قاسم سليماني دشتكي، اليوم الأحد، إعادة فتح معبر مهران الحدودي غرب إيران أمام زوار العتبات المقدسة في العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن "معبر مهران قد فُتح اليوم أمام الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق، وقد تم توفير الأمن من جانب بلادنا ومن الجانب العراقي".

وكانت إيران أغلقت المعبر بسبب الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

ورغم إعلان محافظ إيلام، فإن منظمة الحج والزيارة الإيرانية لم تبادر لغاية الآن إلى منح تراخيص لقوافل الزيارة للتوجه الى العراق برا. وتقتصر الزيارات حاليا على السفر جوا.

وكان تم في وقت سابق إعادة فتح معبر جذابة في محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، أمام الزوار الإيرانيين الراغبين بالسفر إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة.