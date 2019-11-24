منظمة التحرير الفلسطينية تدعو ليوم غضب بعد غد

رام الله - أ ش أ

دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في الفعاليات التي ستنطلق بداية من بعد غد الثلاثاء للتعبير عن رفض كافة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي كان آخرها القرارات الأمريكية التي تعتبر المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول - في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) - إن الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا ومخططا للحراك الميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة، من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة .. مشددا على أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.

وأضاف العالول إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي يرتكبون العديد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتي وصلت حد القتل .. مشددا على ضرورة تغيير الوضع الراهن لحماية القضية الوطنية ومستقبل الأطفال ولذلك لابد من الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار العالول إلى أنه تزامنا مع الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة ستكون سياسة مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كافة محافظات الوطن مسألة دائمة لن تقتصر على يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين.

بدوره، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني ،للإذاعة، إن محافظات الوطن ستشهد فعاليات احتجاجية على امتداد الأسبوع الحالي ستكون ذروتها الثلاثاء القادم رفضا واستنكارا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني أن هذه الفعاليات تعبر عن إدانة للموقف الأمريكي الخير بشأن المستوطنات والذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين، ويحاول أن يستبدلهما بالقرار السياسي الأمريكي الذي لا يمكن أن ينشيء حقا ولا يمكن أن يخلق واقعا من الممكن التسليم به على الإطلاق.

من ناحيته، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم على أن الفصائل كافة أجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما أعلنته الإدارة الأمريكية من قرارات خطيرة تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد عبد الكريم على أن القوى الوطنية تلقي بثقلها في التحرك الشعبي في الوطن والشتات يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين، مشيرا إلى أن الفصائل تنتظر نتائج التحرك الشعبي خلال الأيام القادمة للتوافق على التحركات الشعبية القادمة.

في السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن جبهته ستنخرط في الفعاليات المنددة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الأمريكي والتي ستقام على امتداد الأسبوع الحالي، داعيا جميع الفصائل والقوى لضرورة الانخراط والمشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات الشعبية.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم على ضرورة مشاركة كل الفلسطينيين في انتفاضة واعية ومنظمة، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الذي سمي بيوم الغضب، مشددا على ضرورة أن تحشد الفصائل كافة عناصرها للمشاركة في يوم الغضب.

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي على ضرورة تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأمريكية الشرسة على شعبنا ومقدراته.. مؤكدا أن إسرائيل تدمر آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد أمريكي.

وقال أمين الجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني إن الشعب الفلسطيني جاهز للتحرك والخروج بالشوارع تلبية لدعوة القيادة بالانخراط الجماهيري في النضال الشعبي ضد المشروع الأمريكي الإسرائيلي والإعلان الأمريكي الأخير لوزير الخارجية بشأن الاستيطان.

وأكد البرديني على الاتفاق الشامل لجميع الفصائل للانخراط في هذا الحراك تلبية لدعوة القيادة، مشيرا إلى أن التحركات جارية على الصعيد العربي والاتصال بالأحزاب العربية والتجمعات العربية لحثها على مساندة الشعب الفلسطيني.