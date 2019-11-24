رئيس هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا يدعو إلى زيادة الترحيل الجماعي

برلين - (د ب أ):

دعا رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا إلى مزيد من أعمال الترحيل الجماعي للأجانب الملزمين بالرحيل من ألمانيا.

وقال هانز-إكهارد زومر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: "ترحيل أشخاص على جدول رحلات نظامية يمثل إشكالية دائما".

وأوضح رئيس الهيئة أنه "في كثير من الأحيان يرفض الطيارون، كما أن العبء الإداري يكون كبيرا... يجب أن يرافق هذه الرحلات أفراد من الشرطة. الترحيلات الجماعية هي الحل في هذا الشأن".

وقال زومر: "ليس مقبولا أنه في العام الماضي أخفقت نحو 30 ألف عملية ترحيل"، لافتا إلى أنه قبل إتمام أية عملية ترحيل، تكون السلطات الألمانية بصدد بذل جهد كبير، وأوضح أنه لابد من توفير وثائق بديلة لجوازات السفر، كما أنه لابد من حجز رحلة.

وتابع رئيس هيئة شؤون اللاجئين بالقول "يتعين على الشخص الذي من المقرر ترحيله أن يكون موجودا لدى السلطات. ويعد احتجاز ما قبل الترحيل عنصرا أساسيا... يتعين علينا مساعدة أفراد الشرطة في عمليات الترحيل الصعبة للغاية".

وبحسب البيانات، كان يقيم في ألمانيا نحو 246700 أجنبي قيد الترحيل في نهاية يونيو الماضي.