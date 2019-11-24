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المبعوث الأممي لليمن يبحث في صنعاء آخر المستجدات في البلاد

01:00 م الأحد 24 نوفمبر 2019
المبعوث الأممي لليمن يبحث في صنعاء آخر المستجدات في البلاد

مارتن جريفيث

صنعاء - (د ب أ)

وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن جريفيث وصل إلى صنعاء وكان في استقباله مسؤولون من جماعة الحوثي.

ومن المقرر أن يعقد جريفيث لقاءات مع المسؤولين الحوثيين لبحث آخر مستجدات الوضع اليمني، في مسعى لإنهاء الحرب.

وتأتي زيارة جريفيث إلى صنعاء عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، والتي أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80 بالمئة خلال الأسبوعين الاخيرين.

وقال جريفيث :"في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل (الضربات الجوية) في الاسبوعين الاخيرين انخفاضاً هائلاً".

وتحدث جريفيث عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متكررة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه الأسوأ عالميا.

مارتن جريفيث الأمم المتحدة لأمم المتحدة صنعاء

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