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الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب

12:27 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب

الجيش السوري

دمشق - أ ش أ

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بأن وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا".

وكانت وحدات من الجيش السوري قد أحكمت سيطرتها، في الـ14 من نوفمبر الجاري، على قرية (اللويبدة غربية) و(تل خزنة) بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

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الجيش السوري ريف إدلب جبهة فتح الشام

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