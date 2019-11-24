الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب

دمشق - أ ش أ

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بأن وحدات من الجيش السوري استعادت السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا".

وكانت وحدات من الجيش السوري قد أحكمت سيطرتها، في الـ14 من نوفمبر الجاري، على قرية (اللويبدة غربية) و(تل خزنة) بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.