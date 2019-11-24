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القضاء العراقي: الأفعال التي ترافق المظاهرات لا تُعد جرائم إرهابية

11:56 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
القضاء العراقي: الأفعال التي ترافق المظاهرات لا تُعد جرائم إرهابية

مجلس القضاء الأعلى في العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عدم اعتبار الافعال المخالفة للقانون العراقي والتي ترافق المظاهرات جرائم إرهابية، وإنما هي افعال يتم النظر فيها بحسب قانون العقوبات العراقي.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا اليوم اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات بحسب ظروف وأدلة كل جريمة".

وأوضح البيان: "لا يسري قانون مكافحة الإرهاب على هذه الافعال لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية" حسب مانص عليه قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن عمليات حرق وتدمير لحقت بالأبنية الحكومية ومنازل مسؤولين ومكاتب أحزاب وتيارات سياسية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها بغداد وتسع محافظات عراقية منذ انطلاقها مطلع الشهر الماضي، وحتى الآن.

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