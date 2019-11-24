أردوغان يزور الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية المشتركة

الدوحة- (د ب أ):

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة غدًا الاثنين للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، كما من المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ووفقا لبيانات "الأناضول"، شهد عاما 2018 و2019 عقد تسع لقاءات بين الرئيس أردوغان والأمير تميم.

وكان تم تأسيس اللجنة الاستراتيجية المشتركة، في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر من العام التالي.

وشهد العام الحالي نموا في المجال الاقتصادي بين البلدين، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر منذ بداية العام وحتى سبتمبر 838 مليون دولار، بزيادة 8.7 % بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العامالماضي.