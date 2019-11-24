مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

كابول/أ ش أ/

أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.

من جانبهم، قال مسئولون عسكريون إن القوات الخاصة قتلت 5 مسلحين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه، كما ألقت القبض على 3 مسلحين من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة مشابهة في منطقة غوريان بإقليم هيرات، فضلا عن مقتل مسلح واحد خلال غارة أخرى في العاصمة كابول.. ولم تعلق الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.