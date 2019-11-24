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السلاح الجوي العراقي يقصف أحد أوكار داعش في محافظة صلاح الدين

09:34 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
السلاح الجوي العراقي يقصف أحد أوكار داعش في محافظة صلاح الدين

السلاح الجوي العراقي

بغداد / أ ش أ/

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم /الأحد/ أن سلاح الجو العراقي وجه ضربة جوية لأحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل جميع من فيه.

وأضافت الخلية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن طائرات "إف ـ 16" العراقية دمرت وكرا لتنظيم "داعش" ، مؤكدة مقتل جميع من بداخله من عناصر إرهابية.

ولم يشر البيان إلى المزيد من التفاصيل.

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