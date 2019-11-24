البرلمان البوليفي يوافق على إجراء انتخابات جديدة

لاباز (د ب أ)-

وافق مجلس الشيوخ البوليفي يوم السبت على إجراء انتخابات برلمانية جديدة، مع اعتبار الرئيس السابق إيفو موراليس غير مؤهل للمشاركة بها.

وفقًا لإعلان صادر عن مجلس الشيوخ في بوليفيا، يُمنع المرشحون الذين تولوا مناصب خلال الفترات البرلمانية الثلاث الماضية من الترشح لإعادة انتخابهم.

وتم إقرار مشروع القانون بالإجماع يوم السبت مع تراجع حدة التوتر في البلاد. ودعا البرلمان إلى اختيار أعضاء جدد للمحكمة الانتخابية في غضون 20 يومًا.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد جانين أنيز إنها ستوقع مشروع القانون يوم الأحد، لكنها رفضت تشريعًا مقدم من حزب موراليس يدعو إلى العفو عن موراليس ونائبه ألفارو جارسيا لنيرا

واستقال موراليس في 10 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وغادر إلى المكسيك بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال العنف ضد مزاعم التزوير في انتخابات تشرين أول/اكتوبر الماضي