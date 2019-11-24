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هونج كونج تجري الانتخابات المحلية بعد شهور من الاحتجاجات

12:01 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
هونج كونج تجري الانتخابات المحلية بعد شهور من الاحتجاجات

هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)

يتوجه سكان هونج كونج إلى صناديق الاقتراع في ظل تواجد شرطة مكافحة الشغب اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات، وهو حدث يعتبر على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أشهر من الاحتجاجات التي أثارت اضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة منذ أوائل يونيو.

ومن المقرر أن يتنافس أكثر من 1100 مرشح على 452 مقعدا في مجالس المقاطعات بالمدينة، وهي أدنى مرتبة في سلم حكومتها شبه الديمقراطية.

ولم يتضح بعد كيف ستتأثر الانتخابات بعد الكشف مؤخرا في وسائل الإعلام الأسترالية عن تدخل عملاء صينيين سريين في سياسة هونج كونج عمدا.

وتعد هذه مجرد فضيحة في موسم الانتخابات المفعم بالأحداث بالفعل، والذي شهد تعرض مرشحين على طرفي الطيف السياسي لهجمات على أيدي مسلحين.

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