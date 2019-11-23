أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

القبض على وزير الموارد البحرية السابق في ناميبيا بمزاعم تلقيه رشوة

11:32 م السبت 23 نوفمبر 2019
القبض على وزير الموارد البحرية السابق في ناميبيا بمزاعم تلقيه رشوة

رشوة - تعبيرية

ويندهوك - ( د ب أ )

القت السلطات الناميبية مساء اليوم القبض على وزير مصائد الأسماك والموارد البحرية السابق في ناميبيا برنارد إيساو على خلفية مزاعم بتلقيه رشى ، وذلك وفقا لما صرح به المفتش العام للشرطة الناميبية ، الليفتنانت جنرال سيباستيان ندايتونجا.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن إلقاء القبض على الوزير السابق يأتى في أعقاب تقارير إعلامية تفيد بأن إيساو منح تراخيص صيد خاصة بأحد أنواع أسماك التونة لأكبر شركة أيسلندية لصيد الأسماك مقابل الحصول على رشى من الشركة .

وكان إيساو ووزير العدل الناميبى ساكيوس شانجالا قد قدما استقالهما في الأسبوع الماضى بعد نشر هذه المزاعم .

وأنكر إيساو، في تصريح أدلى به عقب إعلانه الاستقالة، تورطه في الفساد مشيرًا إلى أنه تنحى جانبا للسماح بإجراء تحقيق موثوق به .

وقال اللفتنانت جنرال سيباستيان ندايتونجا المفتش العام للشرطة الناميبية إن إيساو سيمثل أمام المحكمة بعد غد الاثنين.

وذكرت مصادر الشرطة أنه من المرجح تنفيذ المزيد من أوامر الاعتقال .

رشوة الأسماك ويندهوك الموارد البحرية رنارد إيساو

الخبر التالى:

جانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة بعد اتهامه في قضايا فساد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)