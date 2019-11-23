عبد المهدي: زيارة بنس الى بغداد متفق عليها وتحدثنا هاتفيًا حول آخر التطورات

بغداد - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الحكومة تعلم بزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى بغداد.

وأوضح عبد المهدي أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

وذكر مكتب عبد المهدي ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة ، أن مايك بنس قام بزيارة متفق عليها إلى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة تنظيم داعش الارهابي ، ومن المتفق عليه أيضا قيامه بزيارة أربيل.

وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس الأمريكي تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ، كما بحث الجانبان التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين.

وكان بنس قد وصل في وقت سابق إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.