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المرشح الرئاسي الجزائري تبون ينتقد محاولات التدخل الأجنبي في بلاده

09:55 م السبت 23 نوفمبر 2019
المرشح الرئاسي الجزائري تبون ينتقد محاولات التدخل الأجنبي في بلاده

رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

انتقد المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، داعيا الشعب الجزائري إلى تقوية صفوفه الداخلية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.

وقال تبون - في تجمع انتخابي مساء اليوم بولاية خنشلة (شمال شرق) - إن "الشعب الجزائري حر ولن يقبل التدخل في شؤونه الداخلية من أي طرف كان بما في ذلك محاولات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدعو إلى تقوية صفوفنا الداخلية لمواجهة كل ما يحاك ضد بلادنا".

ودعا الجزائريين إلى التصويت بقوة في الاستحقاق الرئاسي القادم بهدف تجاوز الأزمة السياسية والتوجه نحو المستقبل وفق مقتضيات الظروف الحالية.

وتعهد تبون بإنشاء بنك خاص للشباب، حال فوزه بالرئاسة، لدعم وتمويل مشاريع مؤسسات الشباب، بالإضافة إلى عدم اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الشباب الذين فشلوا في مشاريعهم الممولة بقروض بنكية في إطار سياسة دعم تشغيل الشباب.

وقال إنه سيتم إلغاء الضريبة على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري مع تعويض ما تخسره الخزينة العمومية جراء ذلك بموارد أخرى، بالإضافة إلى مراجعة أسعار الكهرباء في المناطق النائية والمعزولة وإحداث تنمية شاملة في القطاع الفلاحي.

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عبد المجيد تبون الجزائر ولاية خنشلة انتخابات الجزائر

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