بنس يؤكد أهمية تحالف واشنطن وكردستان

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، عن وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى أربيل، مشيرة إلى أنه التقى رئيسي الإقليم نيجيرفان البارزاني والحكومة مسرور البارزاني، فيما أكد بنس "أهمية التحالف" بين واشنطن وإقليم كردستان.

وقالت حكومة الإقليم في بيان، نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبلا في أربيل، اليوم السبت، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والوفد المرافق له.

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني وعدد من المسؤولين، تسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة"، موضحة أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار ويحقق المصلحة العامة للعراق وعموم المنطقة".

ونقل البيان عن نائب الرئيس الأمريكي تأكيده "أهمية التحالف بين واشنطن وإقليم كردستان"، مؤكدا "على دور الكورد كحلفاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة".

ووصل بنس في وقت سابق من السبت إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.

وكشف مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تفاصيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى العراق، فيما أشار إلى أنه جرى اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء، أكد على أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.